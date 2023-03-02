Окрім звичних для нас джинсів, є ще чимало цікавих штанів, з якими можна створити стильні образи, пише 24 канал. І хоч джинси – це наша улюблена річ в гардеробі, інколи треба замінювати їх на інше вбрання, аби урізноманітнити ансамбль речей, яке вдало замінить денім.

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Шкіряні штани

Практичні та стильні шкіряні штани ще не сходять з модних радарів. Вони досить комфортні, а також допомагають створити цікавий образ завдяки своєму матеріалу. Модель чорних штанів з екошкіри досить універсальна та працює з будь-яким верхом – від світшотів до блуз із бантом.

Палаццо

Широкі штани додадуть будь-якому образу легкості та елегантності. Їх можна носити з трикотажними гольфами, лонгслівами, жакетами і светрами. Щодо взуття, то тут можна робити ставку і на чоботи на підборах, і на кросівки.

Карго

Карго можна сміливо назвати наймоднішими штанами сезону. Великі накладні кишені на виробах зараз є найпопулярнішими, а естетика мілітарі охоплює навіть спідниці та сукні. І хоч карго видаються дещо вибагливими штанами, втім це зовсім не так. Вони підходять під будь-який верх та взуття.

Джогери

Модернізовані спортивні штани, мабуть, є в гардеробі у кожної дівчини. Вони досить зручна та комфортні, та підходять під будь-який верхній одяг – від пальто і тренчу до косухи та бомбера.