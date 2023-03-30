Искусством татуировки Ванг-Од начала заниматься, когда ей было 15 лет. Ее руки и ноги покрыты орнаментом, напоминающим кожу питона. Кроме того, она нанесла тапу на зону декольте.

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За знаковыми татуировками к мастеру съезжались туристы со всего мира. Местность Бускалан в провинции Калинга находится в 15 часах езды от филиппинской столицы – Манилы. Там Ванг-Од наносит татуировку всем желающим. По ее словам, она будет делать тауировку до тех пор, пока будет видеть.

Ванг Од верит, что ее искусство может быть передано только близким родственникам, в противном случае татуировки потеряют силу. У нее нет своих детей, поэтому она раскрывает секреты мастерства внучатым племянникам.

"Я единственный оставшийся в живых мастер, но я не боюсь, что мое искусство исчезнет, поскольку я отдаю его в хорошие руки", – рассказала в одном из своих интервью мастерица.

Редакторы филлиппинского Vogue решили украсить обложкой очаровательную женщину, которая даже в достаточно почтенном возрасте не отказывается от любимого хобби.

Жизнь Апо Ванг-Од написана на ее коже, от достижений до болезней и имен давно умерших любовников. Она рассказывает историю храбрости, красоты и богатого наследия племени "калинга",

– говорится в инстаграмме сообщения глянца.

Сейчас Ванг-Од принимает около 100 туристов в день и набивает им одну и ту же татуировку – три точки. По словам людей, эта процедура очень болезненная, впрочем, они готовы терпеть, ведь хотят на своем теле оставить упоминание об этой невероятной женщине.

Для издания 106-летняя женщина предстала в черном топе, юбке и стеганной куртке, а визажисты нанесли на губы яркую бордовую помаду.



Ванг-Од для глянца Vogue / Фото с Instagram



Ванг-Од для глянца Vogue / Фото с Instagram



Ванг-Од для глянца Vogue / Фото с Instagram



Ванг-Од для глянца Vogue / Фото с Instagram