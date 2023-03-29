С первого дня войны эпатажный берлинец поддерживает Украину. С 24 февраля модник делает фото в зеркале в сине-желтых цветах и с украинской символикой.

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В его инстаграмме сейчас трудно найти первое фото, поскольку его профиль полностью заполнен образами в сине-желтых тонах, однако Вильде отмечает, что начал поддерживать Украину еще быстрее, когда только российские начали скопления у границы.

Экстравагантные лифтолуки с патриотической символикой прославили его по всей Украине. Сейчас за немцем следят более 100 тысяч подписчиков в инстаграмме, еще в мае за ним следило менее 7 тысяч человек.

Питер публикует фото в синей и желтой рубашке, одевает патриотические футболки, сочетает голубые худи с желтыми брюками, носит наряды с гербом Украины и уже больше года ходит с телефоном с сине-желтым флагом под чехлом. В лифтолук с немцем даже присоединилась украинская писательница Ирэна Карпа.

Теперь делать знаменитые фото берлинскому стилисту запрещают. Он получил письмо, в котором говорится, что на него пожаловались жильцы дома, поэтому администрация запрещает ему такие съемки. Франк Питер Вильде обратился к адвокатам, поскольку убежден, что оснований для запрещения фото в лифте нет, поскольку работе лифта он никогда не мешал.

В письме пишет, что администрации дома "донесли", что я провожу в лифте неправдую видеосъемку и делаю фотографии. Таким образом, они хотят мне сообщить, что это не "мой лифт". Конечно, это не мой лифт, но я пользуюсь им, которые и другие, и в лифте есть зеркало, и я фотографирую себя в зеркале, как и миллионы других людей на свете,

– заявил мужчина.

Администрация дома сообщила, что если он не прекратит фотосессию, то на него подадут в суд.

Человек живет в доме уже 10 лет и часто делает лифтолуки с патриотическим подтекстом. По его словам, он никогда не блокировал работу лифта, не получал жалоб и хорошо общался с соседями. Вильде был в шоке, когда получил письмо с запретом фото.

"Я попытался спокойно поговорить с администрацией, но человек там вообще не был настроен на разговор. Я хотел уладить все спокойно, но услышав очередные слова на запрет, сказал – хорошо, хорошего дня, и ушел", – рассказывает мужчина.

Немец уже обратился за помощью к адвокату, все еще надеется решить эту ситуацию мирным путем, но не будет переставать делать фото в поддержку Украины.