З першого дня війни епатажний берлінець підтримує Україну. Від 24 лютого модник робить фото у дзеркалі в синьо-жовтих кольорах та з українською символікою.

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У його інстаграмі зараз важко знайти перше фото, оскільки його профіль повністю заповнений образами в синьо-жовтих тонах, втім Вільде зазначає, що почав підтримувати Україну ще швидше, коли тільки російські почали скупчення біля кордону.

Екстравагантні ліфтолуки з патріотичною символікою прославили його на всю Україну. Зараз за німцем слідкує понад 100 тисяч підписників в інстаграмі, ще у травні за ним слідкувало менше 7 тисяч людей.

Пітер публікує фото у синій футболці та жовтій сорочці, одягає патріотичні футболки, поєднує блакитні худі з жовтими штанами, носить вбрання з гербом України та вже понад рік ходить з телефоном з синьо-жовтим прапором під чехлом. До ліфтолуку з німцем навіть долучилася українська письменниця Ірена Карпа.

Тепер робити славнозвісні фото берлінському стилісту забороняють. Він отримав листа, в якому зазначається, що на нього пожалілися мешканці будинку, тож адміністрація забороняє йому такі зйомки. Франк Пітер Вільде звернувся до адвокатів, оскільки переконаний, що підстав для заборони фото у ліфті немає, оскільки роботі ліфту він ніколи не заважав.

У листі пише, що адміністрації будинку "донесли", що я проводжу у ліфті відеозйомку, що є неправдою, та роблю фотографії. Таким чином вони хочуть мені повідомити, що це не "мій ліфт". Звісно, це не мій ліфт, але я користуюся ним, які і інші, і в ліфті є дзеркало, і я фотографую себе у дзеркалі, як і мільйони інших людей на світі,

– заявив чоловік.

Адміністрація будинку повідомила, що якщо він не припинить фотосесії, то на нього подадуть до суду.

Чоловік живе у будинку вже 10 років та часто робить ліфтолуки з патріотичним підтекстом. За його словами, він ніколи не блокував роботу ліфту, не отримував скарг і добре спілкувався із сусідами. Вільде був шокований, коли отримав листа із забороною фото.

"Я спробував спокійно поговорити з адміністрацією, але людина там взагалі не була налаштована на розмову. Я хотів залагодити все спокійно, але почувши чергові слова на заборону, сказав – добре, гарного дня, і пішов", – розповідає чоловік.

Німець вже звернувся за допомогою адвоката, все ще надіється вирішити цю ситуацію мирним шляхом, але не буде переставати робити фото на підтримку України.