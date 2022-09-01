29 июля 1981 года Диана Спенсер вышла замуж за принца Чарльза и стала принцессой Вельской и полноправной членом королевской семьи.

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Под ее патронатом находился Королевский полк принцессы Вельской (The Princess of Wales's Royal Regiment), который сейчас находится на втором месте в порядке старшинства Британской армии. Этот полк был назван именно в честь принцессы Дианы. Она была его главнокомандующим 15 лет, вплоть до развода с принцем Чарльзом в 1996 году.

Принцесса Диана была также покровительницей организации HALO Trust, обезвреживающей неразорвавшиеся мины и снаряды. По словам HALO, именно благодаря Диане в мире повысилась осведомленность о противопехотных минах.

Министр иностранных дел Великобритании Робин Кук заявил, что деятельность Дианы сыграла значительную роль в подписании Оттавской конвенции. Это международное соглашение направлено на прекращение использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы.

Через несколько месяцев после гибели принцессы Международная кампания по запрещению противопехотных мин получила Нобелевскую премию.

Диана, принцесса Уэльская посещает Королевский Гэмпширский полк во время маневров в Тидворте, Уилтшир, Англия, 23 июня 1988 года.



Уникальные фото принцессы Дианы с военными / Фото с Vogue



Уникальные фото принцессы Дианы с военными / Фото с Vogue



Уникальные фото принцессы Дианы с военными / Фото с Vogue



Уникальные фото принцессы Дианы с военными / Фото с Vogue

Диана, принцесса Уэльская посещает Королевский Гэмпширский полк во время маневров в Тидворте, Уилтшир, Англия, 7 июня 1989 года.



Уникальные фото принцессы Дианы с военными / Фото с Vogue

Диана, принцесса Уэльская, осматривает почетный караул Королевского пионерского корпуса в Нортгемптоне, Великобритания, 8 июня 1989 года.



Уникальные фото принцессы Дианы с военными / Фото с Vogue

Принцесса Диана на борту атомной подводной лодки HMS Trafalgar во время посещения военно-морской базы подводных лодок в Ферт-оф-Клайд, Шотландия.



Уникальные фото принцессы Дианы с военными / Фото с Vogue



Уникальные фото принцессы Дианы с военными / Фото с Vogue

Принцесса Диана на атомной подводной лодке HMS Trafalgar.



Уникальные фото принцессы Дианы с военными / Фото с Vogue



Уникальные фото принцессы Дианы с военными / Фото с Vogue