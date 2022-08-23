Принцесса Диана любила яркие наряды, однако до сих пор самым популярным ее платьем остается черное, которую она одела после объявления принца Чарльза об измене.

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Мстительное платье от Christina Stambolian принцесса Диана одела после того, как принц Чарльз объявил всем об измене. Вместо уже утвержденного по-королевски скромного платья она одела ту вещь, которая ждала в свое время в ее гардеробе целых три года. Диана Спенсер на вечеринку в галерею Serpentine в июне 1994 года пришла в платье с открытыми плечами и откровенным декольте.



Принцесса Диана на вечеринке в Serpentine Gallery, июнь 1994 года

Принцесса редко одевала черный цвет, но когда это делала, всегда выглядела феерично и непревзойденно.

Ее вышитое бисером вечернее платье Jacques Azagury, которое она надела на гала-вечер в Галерее Тейт в июле 1997 года, была элегантным уходом от ее любимого горошка и принта в цветы, которые она так часто носила.

Также все смогли увидеть непревзойденный выход принцессы Дианы в платье-майке Versace, которое она надела на допремьерный показ фильма «Аполлон-13» в 1995 году.

Лучшие выходы принцессы Дианы в черных платьях

Принцесса Диана на допремьерном показе фильма "Аполлон-13" в платье Versace, сентябрь 1995 года.



Лучшие выходы принцессы Дианы / Фото с Vogue

Принцесса Диана в платье Jacques Azagury на гала-вечере в поддержку исследования рака, ноябрь 1995 года.



Лучшие выходы принцессы Дианы / Фото с Vogue

Принцесса Диана на гала-вечере по случаю столетия Галереи Тейт в платье Jacques Azagury, июль 1997 года.



Лучшие выходы принцессы Дианы / Фото с Vogue

Принцесса Диана в бархатном платье на премьере фильма "Опасные связи", март 1989 года.



Лучшие выходы принцессы Дианы / Фото с Vogue

Принцесса Диана в черном платье с украшенными лямками Bellville Sassoon на премьере фильма "Обратная тяга", июль 1991 года.



Лучшие выходы принцессы Дианы / Фото с Vogue

Принцесса Диана на гала-концерте в театре Sadler's Wells, октябрь 1990 года.



Лучшие выходы принцессы Дианы / Фото с Vogue

Принцесса Диана на спектакле "Отверженные" в Барбикане в вечернем платье Bruce Oldfield, октябрь 1985 года.



Лучшие выходы принцессы Дианы / Фото с Vogue

Принцесса Диана на благотворительном вечере в объемном черном платье с тафтами от David and Elizabeth Emanuel, март 1981 года.



Лучшие выходы принцессы Дианы / Фото с Vogue