Киевский бренд посвятил платок признанию украинского борща нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.

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"Наш борщ признан нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО и мы посвятили этому событию платок, вручную создав рисунок в ярких красках, которые мы подбирали так, чтобы этот аксессуар подходил всем!", - отметили разработчики платка.

Бренд назвал платок "Борщ", а его принтом стали овощи, которые входят в традиционные составляющие борща – свеклу, капусту, картофель, морковь, лук, фасоль, перец, укроп и чеснок.



Украинский бренд создал платок, посвященный борщу / Фото с Instagram

Украинский бренд Oliz производит платки из натурального итальянского шелка твил, а вот принты наносят вручную.

На сайте бренда платок представлен в двух размерах. Стоит изделие от 3500 до 5200 тысяч гривен.

Дизайнер бренда Кристина Зборошенко платки советуют носить ее вокруг шеи, носи на голове, используй как пояс или просто накинуть на плечи, поскольку этот рисунок нужно демонстрировать во всей красе.



Украинский бренд создал платок, посвященный борщу / Фото с Instagram

"Самое главное украинское блюдо имело абсолютное право появиться в модном пространстве. Почему бы не на шелковых платках? Мы всегда готовим борщ. Деловые женщины и богемные крали, фермеры и политики, в провинциях и деловых столицах мира варят борщ. Ведь это еще один вид самоидентификации, звено нашего гена, которое объединяет украинцев.Заказывают борщ в ресторанах, похвастаться перед иностранными друзьями, варят дома, почти колдуют, пытаясь покорить сердце партнера.Готуют, пытаясь овладеть мыслями в тревожные времена, или, наоборот, стряпают в поднятом . Это наш украинский дзен. Готовьте борщ, носите борщ! Пусть наш борщ шагает по миру!", – отметили в инстаграмм-сообщении бренда.



Украинский бренд создал платок, посвященный борщу / Фото с Instagram