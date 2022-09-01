29 липня 1981 року Діана Спенсер одружилася з принцом Чарльзом та стала принцесою Вельською й повноправною членкинею королівської родини.

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Під її патронатом перебував Королівський полк принцеси Вельської (The Princess of Wales's Royal Regiment), який зараз є на другому місці в порядку старшинства Британської армії. Цей полк було названо саме на честь принцеси Діани. Вона була його головнокомандувачкою 15 років, аж до розлучення з принцом Чарльзом у 1996 році.

Принцеса Діана була також покровителькою організації HALO Trust, яка знешкоджує нерозірвані міни та снаряди. За словами HALO, саме завдяки Діані у світі підвищилася обізнаність про протипіхотні міни.

Міністр закордонних справ Великої Британії Робін Кук заявив, що діяльність Діани відіграла значну роль у підписанні Оттавської конвенції. Ця міжнародна угода спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби.

Через кілька місяців після загибелі принцеси Міжнародна кампанія із заборони протипіхотних мін отримала Нобелівську премію.

Діана, принцеса Уельська відвідує Королівський Гемпширський полк під час маневрів у Тідворті, Вілтшир, Англія, 23 червня 1988 року



Унікальні фото принцеси Діани з військовими / Фото з Vogue



Унікальні фото принцеси Діани з військовими / Фото з Vogue



Унікальні фото принцеси Діани з військовими / Фото з Vogue



Унікальні фото принцеси Діани з військовими / Фото з Vogue

Діана, принцеса Уельська відвідує Королівський Гемпширський полк під час маневрів у Тідворті, Вілтшир, Англія, 7 червня 1989 року



Унікальні фото принцеси Діани з військовими / Фото з Vogue

Діана, принцеса Уельська оглядає почесну варту Королівського піонерського корпусу в Нортгемптоні, Великобританія, 8 червня 1989 року



Унікальні фото принцеси Діани з військовими / Фото з Vogue

Принцеса Діана на борту атомного підводного човна HMS Trafalgar під час відвідування військово-морської бази підводних човнів в Ферт-оф-Клайд, Шотландія



Унікальні фото принцеси Діани з військовими / Фото з Vogue



Унікальні фото принцеси Діани з військовими / Фото з Vogue

Принцеса Діана на атомному підводному човні HMS Trafalgar



Унікальні фото принцеси Діани з військовими / Фото з Vogue



Унікальні фото принцеси Діани з військовими / Фото з Vogue