10 самых главных вещей для сезона весна-лето 2023: как выглядят модные новинки
Источник:Vogue
Каждый год дизайнеры демонстрируют на подиумах новые тенденции. В новом сезоне бренды представили интересный наряд, который захочет примерить на себе любая модница.
В новом сезоне в моде будут брюки и юбки с накладными карманами, эстетика гранж, асимметрия, деним, драпировка и серебристые оттенки.
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Большие карманы
Весной присмотритесь к утилитарным штанам с накладными карманами. Брюки карго будут особенно популярны в новом сезоне, так что можете сделать ставку именно на такой элемент гардероба.
Будуарный стиль
В новом сезоне в моде будут корсеты, ночные рубашки с кружевной отделкой и прозрачные платья. Обращайте внимание на платья в бельевом стиле.
Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue
Фигурные силуэты
Большие объемы в бедрах возвращаются. Бренд Loewe сделал ставку на бархатную версию.
Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue
Стиль гранж
В этом году произойдет возвращение стиля гранж. В центре внимания в коллекциях весна-лето 2023 – расстегнутые трикотажные изделия, шотландка, фланелевые рубашки и потертый деним.
Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue
Ассиметричные подолы
В новом сезоне асимметрия заняла главную позицию в коллекциях брендов. В теплое время года выбирайте юбки и платья с асимметричными подолами.
Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue
Total denim
Деним считается одним из главных трендов весенне-летнего сезона. Выбирайте джинсовые корсеты, боди, рубашки и куртки к своим джинсам.
Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue
Серебро
Дизайнеры очень сильно очарованы серебром, поэтому любой наряд и аксессуары цвета металлик станут отличным дополнением к вашему образу.
Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue
Гламурные детали
Рафия, блестки, мишура, перья и бахрома – модный тренд нового сезона. Делайте ставку на гламурные детали для праздничного выхода.
Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue
Драпирование
Дизайнеры активно стали применять драпировки в своих образах. Трикотаж, тяжелый бархат, прозрачная органза и шифон смотрятся с драпировкой особенно соблазнительно.
Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue
Творческая броня
События в Украине отразились в коллекциях модных брендов. Дизайнеры создали наряды, напоминающие броню.
Трендовые вещи весенне-летнего сезона 2023 года / Фото с Vogue