Розі Гантінгтон-Вайтлі приголомшила розкішним образом у Парижі: модні фото

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі прилетіла в Париж на кутюрний Тиждень моди. Білявка, як завжди, вразила гостей та стрітстайл-фотографів своїм неймовірним образом.

У французькій столиці Розі Гантінгтон-Вайтлі з’явилася в аутфіті, який підкреслив її струнку талію. 36-річна манекенниця любить монохромне вбрання, тож продемонструвала елегантний та розкішний look.

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Білявка прийшла в такому образі на шоу Valentino Haute Couture весна/літо 2024.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Інфлюенсерка та бізнесвумен одягнула чорний бра з лелітками, який поєднала зі спідницею довжини максі на низькій посадці, яка також повністю розшита лелітками. Виріб дозволив підкреслити підтягнутий живіт моделі, яка має чудову форму.

Зверху Розі одягнула чорний маскулінний жакет та довершила свій вихід мінімалістичним клатчем. Увесь її образ був відтворений в монохромному чорному кольорі.

Волосся білявка зібрала у високий хвіст, який накрутила задля створення святковості. Британка обрала серед прикрас довгі сріблясті сережки, масивні браслети. Пухкі губи модель підкреслила коричневою помадою, а погляд зробила виразним за допомогою коричневих тіней та чорних стрілок.

Вражаючі образи зірок на шоу Valentino Haute Couture

Кайлі Дженнер здійснила модний вихід з донькою в однакових образах. Вони одягнули чорні сукні з пір’ям та довершили аутфіт сонцезахисними окулярами.

Дженніфер Лопес зробила ставку також на чорну сукню. Її особливість – в розрізах на рукавах, які розшиті сріблястими камінчиками. Аутфіт акторка довершила хвостом з бантиком та ювелірними прикрасами з діамантами.