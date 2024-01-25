Американська супермодель Джіджі Хадід не вперше обирає як для зіркових виходів, так і для повсякденних образів речі українських брендів. Цього разу її побачили у бейсболці від українського дизайнера Руслана Багінського.

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Вбрання Джіджі Хадід

Знаменитість була у білій футболці, джинсах та шкіряному бомбері. Образ вона доповнила світло-коричневим шопером і кепкою, як пише сам Багінський, "травневого зеленого" кольору.

Колір надокучливих плям від трави, які насправді означають літо та пікніки. Вічнозелені спогади та перше листя. Краї козирка злегка потерті, кольори злегка приглушені, ніби вигорілі на сонці – так зазвичай виглядає ваша улюблена кепка,

– йдеться на сайті бренду.

Коштує аксесуар від іменитого дизайнера трохи більше ніж 7 тисяч гривень.

Шанувальники звернули увагу на те, що модель була у компанії Бредлі Купера. Він був у картатій сорочці, чорних джинсах і в куртці.

Що відомо про Руслана Багінського

Руслан Багінський є найвідомішим дизайнером головних уборів в Україні. Його кепі та капелюхи носить Мадонна, Періс Гілтон, Тейлор Свіфт, сестри Джіджі та Белла Хадід, Ріанна та багато інших. Для світового концертного турне Renaissance World Tour Бейонсе та її танцювальна команда обрали капелюхи від бреду RB. Знаменитості в капелюшках від українського дизайнера красувалися на сторінках таких авторитетних видань, як Vogue, W Magazine, Elle і CR Fashion Book.

Роман Купера з Хадід

Про їхні стосунки стало відомо наприкінці минулого року, хоча були знайомі вони вже багато років. Довгий час Хадід перебувала у стосунках з музикантом Зейном Маліком, а Купер з російською моделлю Іриною Шейк.