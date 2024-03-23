У довгій шубі й туфлях із золотими підборами: ефектний образ Розі Гантінгтон-Вайтлі у літаку
Джерело:Розі Гантінгтон-Вайтлі
Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі обожнює стильні й трендові образи, тож нещодавно показала у своєму інстаграмі новий аутфіт. Знаменитість любить не лише комфортні речі, але й красиві, в яких вона просто неймовірно виглядає.
За інстаграм-профілем Розі Гантінгтон-Вайтлі стежить майже 20 мільйонів прихильників, тож її можна назвати справжньою іконою стилю, бо її аутфітами надихаються тисячі дівчат зі всього світу.
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36-річна британська модель вилетіла зі своїм чоловіком на відпочинок в Італію, втім у березні продемонструвала доволі незвичний look.
Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі
Гантінгтон-Вайтлі прославилася бездоганним вмінням одягатися та грамотно підбирати речі в класичному стилі. Окрім цього, Розі вміє універсальні речі вдало поєднати з останніми тенденціями.
Для поїздки в Італію вона обрала для себе класичні вузькі штани, які поєднала з білою водолазкою. Зверху знаменитість одягнула довгу шубу кавового кольору з коричневими вкрапленнями та довершила look чорними туфлями із золотими підборами.
Модель розпустила біляве волосся та одягнула чорні класичні сонцезахисні окуляри-авіатори. Аутфіт Розі доповнила замшевою сумкою від бренду The Row.
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