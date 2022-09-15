Кілька днів тому Олександр Шевченко заявив, що з 1 січня 2023 року в Україні перестане видаватися еротичний глянець Playboy.

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Він зазначив, що ймовірною причиною закриття є спецвипуск "Playboy війна", який вийшов на початку квітня. Замість сексуальних фото на обкладинці глянцю були світлини зруйнованих будівель, евакуація людей з Ірпеня та інші щемливі кадри.



Спеціальний випуск українського Playboy / Фото з Instagram

Втім центральний офіс американського Playboy Enterprises відкликав своє рішення, тож чоловічий еротичний глянець буде видаватися, як і раніше.

Центральний офіс Playboy скасував своє рішення та продовжив термін дії ліцензії в Україні. Післявоєнній вечірці Playboy бути,

– написав Олександр Шевченко у своєму фейсбуці.

Раніше Олександр Шевченко обурювався на те, що з РФ глянець не пішов, а український офіс вирішили прикрити лише через те, що спеціальний номер про війну в Україну не був узгоджений з центральним офісом.

Після хвилі критики від користувачів у мережі, чоловічий журнал таки передумав та продовжив ліцензію журналу в Україні.

Нагадаємо, глянець Playboy заснований в Чикаго в 1953 році Г'ю Гефнером. В Україні перший номер вийшов у 2005 році та видавався впродовж 17 років.



Г'ю Гефнер з першою обкладинкою глянцю / Фото з відкритих джерел