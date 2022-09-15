Андре Тан активно допомагав бійцям ЗСУ та ТРО з одягом на початку війни та переформатував своє виробництво на пошиття флісових кофт, штанів та білизни.

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Тепер дизайнер відновив свою улюблену рубрику з порадами та представив своїм читатачам другу частину трендових речей на осінь.

Спортивна естетика

"Гучною колаборацією цього модного місяця знову відзначилися Gucci. Алессандро Мікеле взяв у партнери Adidas і показав кілька образів, що об'єднали ДНК обох брендів. Спортивна тематика надихнула та інших дизайнерів, які розбавили образи несподіваними спортивними аксесуарами, топами, куртками та головними уборами", – написав Андре Тан.



Андре Тан назвав тренди осені 2022 / Фото з Instagram

Фуксія

Фуксію у своїх колекціях використовували такі бренди, як Michael Kors, Richard Quinn та Versace. Але найбільше відзначився, звичайно, П'єрпаоло Піччолі – креативний директор італійського Будинку моди. Він присвятив цьому відтінку 80 % своєї нової колекції. Наступної осені достатньо буде додати до образу лише одну яскраву річ або одягнути фуксію з ніг до голови.



Андре Тан назвав тренди осені 2022 / Фото з Instagram

Бахрома

"У тренді знову буде довга бахрома, яка прикрасила пончо, пальто, кетсьюти та кейпи у колекціях Stella McCartney, Etro та Bottega Veneta", – заявив дизайнер.



Андре Тан назвав тренди осені 2022 / Фото з Instagram

Низька посадка

Джинси, спідниці та штани із заниженою лінією талії будуть круто виглядати з кроп-топами, укороченими жакетами та светрами, а також об'ємними бомберами та шкіряними куртками-косухами.



Андре Тан назвав тренди осені 2022 / Фото з Instagram

Вирізи

"Зробити образ більш виразним та спокусливим допоможуть вирізи на топах, сукнях та боді. Надихайтеся колекціями Saint Laurent, Valentino та Roberto Cavalli", – додав Андре Тан.



Андре Тан назвав тренди осені 2022 / Фото з Instagram