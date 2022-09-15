Несколько дней назад Александр Шевченко заявил, что с 1 января 2023 года в Украине перестанет издаваться эротический глянец Playboy.
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Он отметил, что вероятной причиной закрытия является спецвыпуск "Playboy война", вышедший в начале апреля. Вместо сексуальных фото на глянцевой обложке были фотографии разрушенных зданий, эвакуация людей из Ирпеня и другие щемящие кадры.
Специальный выпуск украинского Playboy / Фото с Instagram
Впрочем, центральный офис американского Playboy Enterprises отозвал свое решение, поэтому мужской эротический глянец будет выдаваться по-прежнему.
Центральный офис Playboy отменил свое решение и продлил срок действия лицензии в Украине. Послевоенной вечеринке Playboy быть,
– написал Александр Шевченко в своем фейсбуке.
Ранее Александр Шевченко возмущался тем, что из РФ глянец не ушел, а украинский офис решили прикрыть только потому, что специальный номер о войне в Украине не был согласован с центральным офисом.
После волны критики от пользователей в сети мужской журнал таки передумал и продлил лицензию журнала в Украине.
Напомним, глянец Playboy основан в Чикаго в 1953 году Хью Гефнером. В Украине первый номер вышел в 2005 году и издавался 17 лет.
Гью Гефнер с первой обложкой глянца / Фото из открытых источников