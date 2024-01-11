У довгому пуховику та уггах: Ольга Сумська показала зимовий відпочинок в Яремчі

Акторка Ольга Сумська поділилася з підписниками сімейними світлинами з Карпат. Знаменитість показала зимовий образ, який вона приміряла в Яремче.

Вже з року в рік взимку Ольга Сумська їде з сім’єю відпочивати в гори. Знаменитість провела кілька днів у Яремче разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком та донькою Анною.

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У мальовничих Карпатах акторка зробила кадри на тлі засніжених гір у зимовому образі. Для прогулянки актриса одягнула сірий спортивний костюм, що складався з худі та джогерів. Свій образ вона доповнила коричневими високими уггами та чорною кепкою. Зверху Сумська одягнула бежевий подовжений пуховик з капюшоном.

Опублікувавши добірку світлин актриса описала свої враження від відпочинку в Яремче.

Яремче! Місто розквітає на очах! Ці декілька днів були такими важливими і неймовірними,

– написала Сумська.

На світлинах зі знаменитістю позував її чоловік Віталій та 21-річна донька Анна, яка у 2023 році здобула диплом театрального факультету. Тепер вона грає на одній сцені з мамою. Анна Борисюк випустилася з театрального університету імені Карпенка-Карого. Дівчина закінчила його з відзнакою.

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