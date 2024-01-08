22-річна співачка любить одягатися в елегантні аутфіти та демонструвати їх своїй аудиторії. Вона вже встигла знятися в провокативній фотосесії з новою зачіскою, а тепер показала стильний образ в парку.

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У виконавиці є досить велика команда, яка складається зі стиліста, візажиста, фотографа тощо. За укладку, макіяж, стиль, фото і відео відповідали різні люди, яким подякувала Аня у своєму дописі назвавши всіх чарівними й талановитими.

Образ Анни Трінчер

Блогерка з 2-мільйонною аудиторією для нової фотосесії одягнула білий гольф, який доповнила шкіряними лосинами та чоботами на підборах. Зверху Аня одягнула коротку шубу у вінтажному стилі.

Свій образ співачка доповнила сонцезахисними окулярами з білою оправою та сумкою Сhanel. Ауфіт дівчини завершила ефектна укладка та масивні сережки в стилі 90-х років.

Анна Трінчер продемонструвала на собі вінтажний образ. Усі ці речі були актуальними понад 20 років тому, але мода циклічна, тож такі аутфіти знову стають популярними, особливо верхній одяг – шуба.

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Вінтажні шуби взимку цього року особливо популярні. Їх мають у своєму гардеробі всі світові знаменитості.

Після розлучення Анна Трінчер часто публікує мотиваційні дописи, тож цього разу також до серії фото вона додала повчальні слова.

"Якщо будете гнатись за метеликами – вони полетять. Але, якщо ви витратите час на створення гарного саду, метелики повернуться до вас. Коли ви зосереджуєтесь на удосконаленні – все що ви хочете прийде до вас. Не переслідуйте- притягуйте", – написала співачка.