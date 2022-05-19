Олександр Педан одягнув на День вишиванки сорочку, яку йому вишила мама: щемливе фото

Відомий український ведучий Олександр Педан святкує День вишиванки сьогодні в особливому виробі. Знаменитість одягнув сорочку, яку для нього вишила мама.

19 травня наша незламна Україна святкує День вишиванки. Для українців національна сорочка – особлива річ. У ній – щирість народу і глибока історія, яку потрібно поширювати на весь світ. Цю ідею підтримує ведучий Нового каналу та громадський діяч Олександр Педан.

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Я не прибічник того, що потрібно щодня ходити у вишиванці. Але вдягнути її на свято – дуже правильно! Вкотре показати всьому світу, що в нас є дуже глибокі давні традиції, починаючи з Київської Русі. А також це можливість ще раз продемонструвати загарбникам, що наша історія значно довша й цінніша для Європи, ніж їхнє князівство московське, яке з’явилося суттєво пізніше,

– зазначає Педан.

Олександр Педан закликає кожного цього дня одягнути вишиванку або одяг з українською символікою. Якщо маєте сорочку з особливим підтекстом, тим більше.

"Це дуже важливе свято. Особливо нині! Саме зараз усі розуміють, наскільки треба шанувати й поважати наші українські традиції. Цей день для нас, наче День незалежності. Суто наше особливе свято! Я, наприклад, цього року святкую у дуже визначній для мене вишиванці. Це сорочка, вишита моєю мамою", – ділиться деталями ведучий.

Олександр Педан опублікував кадр у білосніжній вишиванці на короткий рукав з блакитною вишивкою.



Олександр Педан у маминій вишиванці / Фото з прес-служби

У колекції телеведучого є чимало вишитих сорочок, серед яких найскладніша вишиванка білими нитками по білій тканині, а також з червоно-чорними нитками.



Олександр Педан у вишиванці / Фото з прес-служби



Олександр Педан у вишиванці / Фото з прес-служби



Олександр Педан у вишиванці / Фото з прес-служби

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