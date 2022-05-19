Володимир Зеленський звернувся у відеоролику до українців у льняній вишиванці прямого крою кольору мілітарі. Ексклюзивно для 24 каналу, керуючий партнер бренду Etnodim Іван Корнійчук, розповів цікаві деталі створення вишиванки для президента України Володимира Зеленського.

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Сорочку з дубовим орнаментом обрали для глави держави його стилісти. Поки що на сайті здійснити покупку цієї сорочки неможливо, втім незабаром українці зможуть придбати вишиванку "як у президента" за 3 200 гривень. Це нова колекція, яка ще не надійшла у продаж.

Вишиванка Володимира Зеленського оздоблена тризубом

Втім у вишиванці Президента України є одна особливість. Дизайнери бренду Etnodim створили цей виріб лише в одному екземплярі.

Спеціально для глави держави бренд Etnodim додав особливу деталь. Представлена вишиванка на сайті має лише орнамент дубового листя, а от вишиванка Володимира Зеленського оздоблена тризубом,

– розповідає Іван Корнійчук.

Дубове листя вишите гладдю на вишиванці символізує чоловічу мужність та силу, а також довголіття і терпіння. Іван Корнійчук каже, що сорочка "Велич" має таку назву неспроста.

"Президент України постійно говорить слова: "Величний народе, величної країни", саме тому назва цієї вишиванки асоціюється з українським народом", – каже керуючий партнер бренду.



Вишиванка Володимира Зеленського / Фото з інстаграму

Вишиванка у стилі мілітарі ідеально співпала щодо стилю Володимира Зеленського, який від початку війни в Україні носить кольори хакі у своїх образах.

Щодо відтінків, то Іван Корнійчук зазначає, що поки що невідомо, чи випускатиме бренд сорочку лише в оливковому кольорі. Ймовірно, у майбутньому, Etnodim додасть ще кілька кольорів.

Окрім вишиванки Володимира Зеленського, на сайті бренду є нові надходження, які також зовсім скоро можна буде придбати.

"Вони називаються "Велич", "Єдність" та "Сміливість". Дві останні назви – це жіночі вишиванки. Одна з них – це сорочка, інша – блуза. На них вишиті контури героїв-міст України, які найбільше постраждали від війни", – розповів Іван Корнійчук.



Льняна сорочка "Сміливість" / Фото з сайту бренду Etnodim