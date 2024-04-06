Трендові окуляри на 2024 рік: що ми будемо носити цього сезону

Без сонцезахисних окулярів у весняно-літній сезон просто неможливо обійтися. Дизайнери представили цікаві варіанти в стилі 90-х та нульових років та не змогли представити добірку без окулярів-авіаторів.

Окуляри чудово доповнюють образ, тож без них неможливо уявити свій стильний аутфіт. Аксесуар є актуальним на всі випадки життя, тому радимо додати у свій гардероб щось із трендових позицій.

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Футуристичні

Такі окуляри вам можуть нагадувати лижну маску. Форма трішки навіяна спортом та відсилає до футуристичної естетики. Вони закривають майже половину лиця. Обирайте для себе прозорі моделі, щоб не перевантажити образ.



Ефектні окуляри на 2024 рік / Фото Vogue

Квадратні в стилі ретро

Форма цих окулярів нагадує моду 1960-х років. Не бійтеся додавати такі окуляри у свій гардероб, оскільки мода циклічна, тож цього року вони знову в моді.



Стильні окуляри на 2024 рік / Фото Vogue

Котяче око

Такі класичні окуляри без надмірностей, в елегантній формі – елемент надійного капсульного гардероба. Окуляри в цьому стилі обожнює Гейлі Бібер, Кендалл Дженнер, Белла Хадід та інші.



Красиві окуляри на 2024 рік / Фото Vogue

Авіатори

Цього року робіть ставку на окуляри-авівтори з пластиковою оправою чорного кольору та склом у сірому чи теплому коричневому відтінку. Без вагань додавайте їх у свій повсякденний стиль.



Модні окуляри на 2024 рік / Фото Vogue

Черепахова оправа

У цьому сезоні важливим є не лише фасон, але й колір. Обирайте черепахову оправу як альтернативу чорному.



Трендові окуляри на 2024 рік / Фото Vogue

Трендові аксесуари 2024 року