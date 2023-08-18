Що будуть носити француженки восени: стильні речі, які ви можете додати до гардеробу

До осені залишилося зовсім трохи, тож француженки знову почнуть одягати свої улюблені речі, які вони так часто носять восени та навесні.

Французькому стилю можна співати оди, пише 24 Канал. Вони люблять одяг простого крою, класичні кольори, натуральні тканини. Стиль француженок наслідують тисячі модниць зі всього світу.

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Всі знають, що стиль француженок тримається на трьох китах – це елегантність, простота та універсальність. Саме вони вважаються втіленням жіночого шарму.

До своїх образів парижанки обирають простий крій. Основна складова гардеробу – базові речі, які врятують будь-яку ситуацію. Також в арсеналі базових речей француженок є кілька елементів гардероба, без яких вони не можуть обійтися.

Блакитна сорочка

Француженки обожнюють сорочки. Вони посідають особливе місце у їхньому гардеробі. Найчастіше вони доповнюють образи базовими джинсами або штанами, балетками і кросівками.

Чорний світшот

Базовий світшот також знайшов своє місце в гардеробах француженок. Інфлюенсерки доповнюють look широкими джинсами, вільними штанами чи джогерами.

Довге пальто

Француженки обожнюють довгі пальта. Вони доповнюють ними усі свої осінні образи з елегантними блузами та спідницями чи джинсами та водолазкою.

Штанний костюм

Модниці з Парижа люблять прогулятися у штанному костюмі. Найчастіше вони одягають кросівки, оскільки в них легко та комфортно пересуватися містом.

Тренч

Для француженок тренч – це незмінна класика. Найчастіше вони обирають річ у пісочному відтінку.

Речі у смужку

Найчастіше в речах у смужку ви побачите саме француженок. Вони обожнюють лонгсліви та футболки у смужку та носять їх постійно.