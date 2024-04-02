Тімур та Інна Мірошниченки зізналися Ніколасу Кармі, скільки коштує їхнє вбрання: щире відео

Український телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина приїхали до Львова. На одній з вулиць їх зустрів відомий блогер Ніколас Карма та запитався, скільки коштує їхнє вбрання.

Це вже не вперше відоме подружжя потрапляє в камеру до Ніколаса Карми. Влітку тіктокер вже зустрічав Мірошниченків на площі Ринок, втім зустрівши їх знову таки не зміг пройти повз та не запитати свою традиційну фразу: "Скільки коштує ваш look?".

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Образ Тімура та Інни Мірошниченко

Телеведучий Тімур Мірошниченко був одягнений у білу базову футболку, чорні штани, картату сорочку та кольорові кросівки. Його дружина зазначила, що сумарно футболка та штани приблизно коштують 6 тисяч гривень.

Інна Мірошниченко зізналася, що купила сумку в комісійному магазині за 1 тисячу євро. Аксесуар дружина відомого ведучого обрала від люксового бренду Louis Vuitton.

Довгу чорну шовкову спідницю Інна придбала від бренду CHER 17 за 1250 гривень, чорні чоботи коштують приблизно 3 тисячі гривень. Ціна чорного базового лонгсліву – 500 гривень.

Інна доповнила образ гірчичною стьобаною курткою, проте ціни її не назвала. Зверху вона одягнула блакитну шовкову хустку від бренду Lady Di.

Зірки в об’єктиві Ніколаса Карми