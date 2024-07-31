Рідкісний вихід: Ніколь Кідман прийшла з донькою на світський захід у Парижі

Голлівудська акторка вкрай рідко з’являється на світських заходах зі своїми дітьми. Найчастіше її можна побачити саму чи з чоловіком, втім нещодавно Ніколь Кідман вийшла у світ зі своєю 16-річною донькою.

Актриса завітала з Сандей на відкриття бутика швейцарських годинників Omega. Ніколь Кідман для червоної доріжки підібрали красиві монохромні образи в білому та сірому кольорі.

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Красивий образ Ніколь Кідман з донькою

Для світського виходу Ніколь Кідман обрала для себе вкорочений білосніжний топ з короткими рукавами. До нього знаменитість підібрала спідницю А-силуету та створила look total white завдяки туфлям-слінгбекам білого кольору.

16-річна Сандей Роуз одягнула сірий костюм, який складався з жилетки та штанів палаццо. Свій аутфіт дівчина довершила сріблястими босоніжками. Ніколь Кідман та її донька позували перед камерами з розпущеним волоссям, а серед аксесуарів обрали годинники з круглим циферблатом.

Акторка виховує двох доньок від співака Кіта Урбана, з яким перебуває у шлюбі від 2006 року. Також у неї є двоє старших дітей від Тома Круза – донька Ізабелла та син Коннор.



Ефектний образ Ніколь Кідман з донькою / Фото з інстаграму Just Jared

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