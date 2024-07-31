Український дім "Volia Space" у Парижі відкрили у 2024 році під час Олімпійських ігор. За словами Джамали, Volia Space – це осередок подій, який демонструє під час Олімпіади велич українського спорту та мистецтва.

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Співачка додала, що Олімпійські ігри під час війни важливі, так само і участь у Євробаченні чи кінопремії Оскар, бо всі ці світові масштабні майданчики допомагають розказувати про нас та нашу боротьбу.

У Парижі артистка виступила зі спеціальним перформансом та дала низку інтервʼю, як місцевим, так й іншим іноземним ЗМІ.

Образ Джамали

Виконавиця приміряла довгу білизняну сукню з шовку та мережива на тонких бретелях чорного кольору. Зверху образ доповнював чорний халат також з шовкового матеріалу. Джамала вклала волосся в легкі кучері, зробила природний макіяж та доповнила аутфіт кількома стильними прикрасами – кольє на шиї та браслетами на руках.

В Парижі стрімко несуться Олімпійські ігри-2024, які проходять раз на чотири роки. Вже сьогодні, 31 липня, розпочинається п’ятий день, тож вашій увазі – розклад змагань та перелік спортсменів, які виступатимуть від України.