"Міс Всесвіт" Олівія Калпо одягнула куртку від українського бренду: стильний образ

"Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо знову приміряла вбрання українського бренду. Одна з найкрасивіших жінок на планеті одягнула шкірянку від дизайнера Артура Кулаковського.

Дівчина для романтичного побачення з коханим у Лос-Анджелесі обрала стильний образ. Вона склала аутфіт елементів гардероба у червоному кольорі.

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29-річна американська манекенниця одягнула мінісукню в квітковий принт, яку доповнила червоними босоніжками з переплетеними ремінцями. Зверху модниця одягнула червону шкіряну косуху від українського бренду Kulakovsky. Відомо, що бренд спеціалізується на мінімалістичних дизайнах зі шкіри.

"Цю колекцію я задумував у стилі міського урбанізму, більш розслабленому та "вуличному", тому вдвічі приємніше бачити більш жіночну та сексуальну версію стайлінгу нашої знакової речі з нестандартними геометричними рукавами, на проєктування якої ми з командою витратили чимало креативних зусиль", – розповів у коментарі Harper's Bazaar Артур Кулаковський.

Модна інфлюенсерка з 5-мільйонною аудиторією в інстаграмі доповнила образ червоною стьобаною сумкою від Chanel. Волосся вона елегантно зачесала в пучок, а на обличчі зробила природний макіяж.



Модний образ Олівії Калпо в куртці українського бренду / Фото з інстаграму

Одяг від українських брендів все частіше почали приміряти знамениті зірки. Лише за останній тиждень вбрання від наших дизайнерів одягали Меган Фокс, Жозефін Скрівер та Ельза Госк.

Адель з'явилася на премії BRIT Awards в сукні від українського бренду Marianna Senchina, Жасмін Тукс одягнула шкіряний топ і штани від українського бренду CULTNAKED, а К'яра Ферраньї приголомшила ефектним образом у прозорому топі від Santa Brands.

Сама ж Олівія Калпо не вперше приміряє на собі виріб від українського бренду. Новий рік модель зустріла у короткій сукні з асиметричним вирізом на одне плече і фірмовою спіральною чашкою у вигляді мушлі від Nuè.