У пишній спідниці: Меган Маркл вперше цього року вийшла на червону доріжку з принцом Гаррі
Королівська пара відвідала на Ямайці премʼєрний показ художнього фільму про Боба Марлі. Вони усміхнено позували для фотографів на червоній доріжці.
Герцог та герцогиня Сассекські побували на прем'єрі стрічки "Боб Марлі: Одна любов". Захід відбувся на батьківщині знаменитого музиканта – на Ямайці. Меган Маркл і принц Гаррі позували на червоній доріжці перед кінотеатром Carib Theatre, пише 24 Канал.
Цікаво У вбранні від української дизайнерки: Каміла Кабельйо сяяла на найвідомішому кінофестивалі США
Образ Меган Маркл і принца Гаррі
Для події Меган Маркл обрала монохромний чорний аутфіт – пишну бальну спідницю, яку поєднала із топом на тонких бретельках в тон. Цього вечора вона вирішила обійтися без намиста, натомість акцент зробила на масивних золотих сережках. Доповнила лук герцогиня клатчем від Jimmy Choo, а волосся зачесала у низький пучок з пробілом посередині.
Гаррі одягнув темно-синій костюм. Принц відмовився від краватки і обрав білу сорочку, яку розстібнув зверху так, щоб під коміром було видно ланцюжок.
Осуд від ЗМІ
Гаррі та Меган Маркл у пресі уже встигли назвати "черствими", адже вони насолоджувалися кіновечором саме в той час, коли король Чарльз III готується до лікування простати, а Кейт Мідлтон одужує в лікарні після операції на черевній порожнині.
Також пару критикують за те, що на парадній доріжці вони позували з прем'єр-міністром Ямайки. Річ у тім, що уряд країни, яка входить до Співдружності націй та Королівства Співдружності, раніше заявляв про намір вийти з цих союзів.
Про що розповідає фільм "Боб Марлі: Одна любов"
Це американський біографічний драматичний фільм режисера Рейнальдо Маркуса Гріна, заснований на життєписі реггі-співака та автора пісень Боба Марлі. Стрічка охоплює період життя музиканта від його підйому до слави та смерті в 1981 році. Роль Марлі у фільмі грає Кінгслі Бен-Адір.