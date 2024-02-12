Знаменитість любить акцентувати на своїх формах, тож вчергове продемонструвала вражаючий образ з мінімальною кількістю вбрання.

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Образ Меган Фокс

37-річна акторка одягнула сірий топ на зав’язках, який підкреслював її груди. До нього вона підібрала сірі труси на блискавці з чорною облямівкою. Меган не одягала жодних штанів чи джинсів, тому доповнила аутфіт ботфортами чорного кольору з червоними вставками.

Зверху акторка накинула шкіряну куртку. Сексуальний образ зірки доповнювала мінімалістична сумка. Стилісти зробили акторці укладку в стилі мокрого ефекту, а візажисти вдосконалили образ завдяки бездоганному макіяжу з акцентом на чорні стрілки на повіках.

Відвертий образ Меган Фокс лаконічно підписала словом "a mother" (матір). Нагадаємо, що в знаменитості є троє синів, яких вона народила від Браяна Остіна, з яким перебувала в шлюбі з 2010 до 2020 року.

Нещодавно акторка продемонструвала свій новий образ, який піддався критиці через надмірний макіяж та сексуалізацію тіла.

Варто зазначити, що Меган Фокс дуже красива знаменитість, втім навіть вона вдавалася до пластичних операцій. Зірка дещо вдосконалила своє обличчя за допомогою корекції вилиць та носа, а також змінила форму губ.

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