Лілія Ребрик виклала в інстаграм світлини з нової фотосесії, на яких постала, як вона сама себе назвала, матірʼю дракона. У 2024 році українська ведуча має народити третю донечку, і за китайським календарем вона буде драконом, як і найстарша дитина Лілії Діана.

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Образ телезірки

Для зйомки Ребрик обрала яскраво-червоний віскозний блейзер від HOLY BASE. Це бренд оверсайз-одягу, який спеціалізується в основному на костюмах та сорочках. На сайті такий однобортний піджак, як у ведучої, коштує 12 500 гривень. Щоб зібрати комплект, до блейзера підібрали такі самі великі штани в тон. Їх на порталі можна знайти за 7 200.

Волосся Лілія зібрала в пучок з локонами, а завершила образ яскравим макіяжем з червоною помадою. На одній зі світлин також видніються туфлі-човники в тон.

Додаю червоного, щоб хоч трохи розфарбувати це безбарвне життя! Рік зеленого дракона, який ще й дуже любить червоне! Тож і я – в тренді: притягую удачу, яка зараз так потрібна нам всім! P.S. До речі, раз на 12 років ми народжуємо собі дівчат-дракончиків. Тож ловіть образ матері дракона у червоному,

– підписала фото зірка.

Вагітність Ребрик