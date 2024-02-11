Лилия Ребрик выложила в инстаграм фотографии с новой фотосессии, на которых предстала, как она сама себя назвала, матерью дракона. В 2024 году украинская ведущая должна родить третью дочь, и по китайскому календарю она будет драконом, как и старший ребенок Лилии Диана.

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Образ телезвезды

Для съемки Ребрик выбрала ярко-красный вискозный блейзер от HOLY BASE. Это бренд оверсайз-одежды, который специализируется в основном на костюмах и рубашках. На сайте такой однобортный пиджак, как у ведущей, стоит 12 500 гривен. Чтобы собрать комплект, к блейзеру подобрали такие же большие брюки в тон. Их на портале можно найти за 7 200.

Волосы Лилия собрала в пучок с локонами, а завершила образ ярким макияжем с красной помадой. На одной из фотографий также виднеются туфли-лодочки в тон.

Добавляю красного, чтобы хоть немного раскрасить эту бесцветную жизнь! Год зеленого дракона, который еще и очень любит красное! Так что и я – в тренде: притягиваю удачу, которая сейчас так нужна нам всем! P.S. Кстати, раз в 12 лет мы рождаем себе девушек-дракончиков. Поэтому ловите образ матери дракона в красном,

– подписала фото звезда.

Беременность Ребрик