Маша Полякова повторила давній образ зіркової мами: кому більше пасує вбрання

6 лютого 2024, 19:51
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Оля Полякова

Доньці Олі Полякової уже 19 років, і шанувальники співачки усе частіше помічають, що вона надзвичайно сильно схожа на матір. Особливо добре це видно на спільних фотографіях, які артистка періодично показує в соцмережах.

Виконавиця і її старша донька опублікували в інстаграмі пости, де Маша позує у сукні, в якій колись фотографувалася сама Оля. Але стилізували мама і дочка її по-різному.

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Образи в ідентичних сукнях 

Шкіряну рожеву сукню з воланами Оля Полякова одягала, коли у 2020 році була суддею на телешоу "Маска". Тоді у виробу був каптур, а талію співачка підкреслювала тонким ремінцем. До такого вбрання артистка вирішила зробити високий ірокез і яскравий макіяж з вишневими губами. Завершували образ масивні сережки у вигляді сердець. 

Маша ж до цієї сукні дібрала більш стриманий образ. Вона зробила ніжний макіяж у персикових тонах, вклала довге волосся локонами, а цікавинки додала кашкетом в тон. 

Ну що, на пʼяти наступає нове покоління,
– написала Оля під світлиною.

На що шанувальники відповіли у коментарях:

  • "Інше покоління, але не той тернистий шлях до популярності, як у мами";
  • "Ой, далеко новому поколінню до вас";
  • "Ну так яка ж красуня, то не шкода, що й наступає".

Останні скандали, повʼязані з Поляковою 

  • Раніше співачка Оля Полякова потрапила в неприємну ситуацію через виступ на весіллі в експрокурора та експпівробітниці ДБР у Львові. Українців обурило настільки грандіозне свято під час війни, тож на молодят та знаменитостей, які виступили на святі, вилилася хвиля хейту.
  • Також був конфлікт з Тіною Кароль, коли Оля назвала її "плакальницею". Чим завершилася сварка Полякової та Кароль, читайте тут. 
  • А ще Полякова відповідала хейтерці, яка засудила її за "розкішне життя" під час війни.
Автор: Карина Ляшенко