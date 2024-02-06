Маша Полякова повторила давній образ зіркової мами: кому більше пасує вбрання

Доньці Олі Полякової уже 19 років, і шанувальники співачки усе частіше помічають, що вона надзвичайно сильно схожа на матір. Особливо добре це видно на спільних фотографіях, які артистка періодично показує в соцмережах.

Виконавиця і її старша донька опублікували в інстаграмі пости, де Маша позує у сукні, в якій колись фотографувалася сама Оля. Але стилізували мама і дочка її по-різному.

Читайте також У горах з мамою: Ірина Федишин показала фемілі-лук у патріотичних костюмах

Образи в ідентичних сукнях

Шкіряну рожеву сукню з воланами Оля Полякова одягала, коли у 2020 році була суддею на телешоу "Маска". Тоді у виробу був каптур, а талію співачка підкреслювала тонким ремінцем. До такого вбрання артистка вирішила зробити високий ірокез і яскравий макіяж з вишневими губами. Завершували образ масивні сережки у вигляді сердець.

Маша ж до цієї сукні дібрала більш стриманий образ. Вона зробила ніжний макіяж у персикових тонах, вклала довге волосся локонами, а цікавинки додала кашкетом в тон.

Ну що, на пʼяти наступає нове покоління,

– написала Оля під світлиною.

На що шанувальники відповіли у коментарях:

"Інше покоління, але не той тернистий шлях до популярності, як у мами";

"Ой, далеко новому поколінню до вас";

"Ну так яка ж красуня, то не шкода, що й наступає".

Останні скандали, повʼязані з Поляковою