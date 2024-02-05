Українська артистка поділилася світлинами зі Славського, що на Львівщині. На них вона разом із мамою позує у будиночку з прекрасними краєвидами на Карпати.
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Образи співачки та її мами
Ірина і Леся Федишин сфотографувалися у білих худі, прикрашених вишивкою у вигляді синьо-жовтих колосків. Для низу вони підібрали спортивні штани в тон. Донька на фото з вишневим манікюром, а мама – з синім.
"З мамою. Схожі?"
– запитала у підписників співачка.
Ось, якими компліментами засипали її коментатори:
- "Ще й як схожі! Можна навіть подумати, що перед нами стоять дві сестрички-близнючки";
- "Мама і донечка, Ви прекрасні. Такі гарні костюмчики, вони Вам дуже пасують";
- "Мама виглядає як сестричка, гарненькі";
- "Неймовірно схожі! Улюблені блондиночки".
Згодом зірка опублікувала також допис, у якому вона стоїть у цьому самому костюмі, чорних черевиках і бежевих рукавицях.
День народження в Карпатах
В гори Федишин поїхала, щоб відсвяткувати свій 37-й День народження. Вона ділилася світлинами з букетом білих троянд. На уже згаданий білий спортивний костюм Ірина накинула темно-лазуровий пуховик з хутряним коміром.
Схожі, як дві краплі води
Раніше Ірина Федишин уже ділилася з шанувальниками рідкісним фото зі своєю мамою. Усіх здивувало те, наскільки артистка схожа на найріднішу людину. Вони обидві – білявки та мають схожий стиль в одязі. На світлині співачка позувала в синьому костюмі, а її мама одягнула чорний костюм.