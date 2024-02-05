Виконавиця заспівала на сцені романтичний трек "Троянди". Вона не лише вразила глядачів чуттєвим та глибоким виконанням, але й своїм образом. Тіна Кароль відмовилася від розкішних суконь та зачіски та вийшла у буденному аутфіті.
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Образ Тіни Кароль на Нацвідборі
Тіна Кароль з’явилася на сцені у джинсах, напіпрозорій кофті чорного кольору та довгому чорному пальті, яке накинула на плечі. Співачка відмовилася від макіяжу, а стилісти зачесали її волосся в пучок та косичками.
Такий вихід доволі сильно вразив глядачів. Їм сподобалося бачити Тіну природньою, в натуральному вигляді. Свій вихід на сцену Нацвідбору Євробачення співачка прокоментувала у своєму тіктоці.
Ламаємо стереотипи. Це наше кредо життєве. Запропоновувати іншу реальність,
– зазначила співачка.
Вона також пожартувала та попросила стилістів зробити їй "порядні" брови.
У коментарях прихильники позитивно відгукнулися на її образ та підтримали Тіну у її виборі:
- "Ваш виступ був прекрасним, без гриму, сценічного вбрання. Ось так просто, але з чистою та відкритою душею. Просто неймовірно";
- "І це нормально. Ви гарна така, як є";
- "Яка ви красуня. Просто очей не відвести. Пишаюсь вами".
Які артисти виступали на Нацвідборі Євробачення
- Співачка Руслана відкрила фінал конкурсу культовою піснею «Дикі танці». Саме з цим треком вона перемогла на Євробаченні у 2004 році. На сцену вона вийшла в тому шкіряному костюмі, в якому здобула перемогу.
- Гурт TVORCHI заспівали композицію Heart of Steel, з якою їздили виступати від України на Євробачення у Ліверпуль.
- Вперше після перемоги на Нацвідбір повернулися й Kalush Orchestra з оновленою піснею Stefania. Музиканти заспівали трек з українським ансамблем "Калина".
- Світлана Тарабарова та учасниця Дитячого Євробачення-2023 Анастасія Димид також вийшли на сцену пісенного конкурсу. Вони виконали трек "Квітка".