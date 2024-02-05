Виконавиця заспівала на сцені романтичний трек "Троянди". Вона не лише вразила глядачів чуттєвим та глибоким виконанням, але й своїм образом. Тіна Кароль відмовилася від розкішних суконь та зачіски та вийшла у буденному аутфіті.

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Образ Тіни Кароль на Нацвідборі

Тіна Кароль з’явилася на сцені у джинсах, напіпрозорій кофті чорного кольору та довгому чорному пальті, яке накинула на плечі. Співачка відмовилася від макіяжу, а стилісти зачесали її волосся в пучок та косичками.

Такий вихід доволі сильно вразив глядачів. Їм сподобалося бачити Тіну природньою, в натуральному вигляді. Свій вихід на сцену Нацвідбору Євробачення співачка прокоментувала у своєму тіктоці.

Ламаємо стереотипи. Це наше кредо життєве. Запропоновувати іншу реальність,

– зазначила співачка.

Вона також пожартувала та попросила стилістів зробити їй "порядні" брови.

У коментарях прихильники позитивно відгукнулися на її образ та підтримали Тіну у її виборі:

"Ваш виступ був прекрасним, без гриму, сценічного вбрання. Ось так просто, але з чистою та відкритою душею. Просто неймовірно";

"І це нормально. Ви гарна така, як є";

"Яка ви красуня. Просто очей не відвести. Пишаюсь вами".

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