В елегантній чорній сукні та прикрасах 1950-х років: Марго Роббі зачарувала новим образом

Голлівудська акторка Марго Роббі завітала на церемонію Governors Awards Академії кінематографічних мистецтв та наук. Ця світська подія кожного року проходить перед премією "Оскар", яка відбудеться 11 березня 2024 року.

Цього разу акторка постала у чорній сукні від Celine. 33-річна Марго Роббі вирішила відійти від рожевої тематики своїх образів. Зірка шукає натхнення для образів з фільму "Барбі" та цього разу білявка вирішила зробити ставку на елегантність.

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Образ Марго Роббі

Красуня обрала довгу розкішну сукню з глибоким вирізом в зоні декольте та вирізами на талії. Сукню прикрашали сріблясті вставки.

Аутфіт Марго Роббі на килимовій доріжці доповнювали коштовності від бренду Kwiat та пара сережок-водоспадів від Fred Leighton з діамантами та платиною 1950-х років.

Стилісти вклали волосся акторки в легенькі хвильки, а візажисти зробили макіяж в коричневих тонах. Повіки нафарбували тінями кавового відтінку, а губи – помадою шоколадного кольору.



Ефектний образ Марго Роббі / Фото Getty Images

Найкращі образи Марго Роббі

У листопаді Марго Роббі, яка зіграла головну роль у фільмі "Барбі", відвідувала світські заходи в тематичних образах ляльки. Знаменитість одягнула рожеву піжаму від українського бренду Sleeper.

На початку грудня Марго Роббі обрала для себе коричневу шкіряну сукню-бюстьє KILLA від українського бренду CULTNAKED.

На церемонії вручення "Золотий глобус" Марго Роббі відтворила вбрання Барбі 1977 року. Вона одягнула яскраво-рожеву вечірню сукню.