У Лондоні представили колекцію натхненну фільмом "Земля" Олександра Довженка
Джерело:Marie Claire
Українська дизайнерка Наташа Зінько, яка проживає у Лондоні, представила нову колекцію. На Тижні чоловічої моди у Парижі сезону весна – літо 2023 вона презентувала вбрання, що натхненне фільмом "Земля" Олександра Довженка.
Дизайнерка присвятила нову колекцію Україні. У ній вона відобразила бачення останніх подій в Україні.
Читайте також Фартух – давній елемент жіночого народного вбрання: стародавні фотографії українок
"Я українка, я народилася в Одесі. Розумом і серцем я з українцями. Там моя родина і мої друзі. Я просто не могла створити іншу колекцію, у якій би не відобразилася війна. Зосередившись на цій колекції, я змогла відновити психічну рівновагу та знов відчути надію", – Наташа Зінько.
Вироби прикрашені вишивкою та тризубом. Цей принт надихнув дизайнерку на створення речей з українською символікою після перегляду фільму Олександра Довженка "Земля", який зняли у 1930 році.
Наша Зінько присвятила колекцію Україні / Фото з Marie Claire
Наташа Зінько народилася в Одесі. Багато членів її родини залишились в Україні. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Наташа допомагала українцям, які були змушені залишити свій рідний дім.
Наша Зінько присвятила колекцію Україні / Фото з Marie Claire
Наша Зінько присвятила колекцію Україні / Фото з Marie Claire
Наша Зінько присвятила колекцію Україні / Фото з Marie Claire
Наша Зінько присвятила колекцію Україні / Фото з Marie Claire
Наша Зінько присвятила колекцію Україні / Фото з Marie Claire
Які ще бренди присвячували показ Україні
- Креативний директор бренду Balenciaga Демна Гвасалія активно підтримує Україну від початку війни. 7 березня Модний дім провів показ нової колекції у Парижі, присвятивши його Україні. На всіх кріслах гостей чекали футболки синьо-жовтого кольору, а перед початком шоу організатори зачитали вірш Олександра Олеся "Живи Україно, живи для краси". Наприкінці шоу вийшли дві моделі в синьому та жовтому вбранні, які йшли крізь сніг, холод та вітер крокували подіумом з мішками в руках. Таким чином дизайнер хотів показати всім важкий шлях біженців.
- У березні український дизайнер Жан Гріцфельд показав свою нову колекцію у Берліні, яку присвятив Україні. Нова колекція бренду Jean Gritsfeldt створена у чорних, сірих, бежевих та білих кольорах. На вбрання Жан наніс патріотичні слова, серед яких є "мова", "свідомість", "Україна", "нове життя", "сміливість", "щастя", "свобода", "єдність".
- Лілія Літковська 16 травня показала у Лондоні свою нову колекцію. Дизайнерка презентувала образи з жовтими пов’язками на руці, які носять українські військові. У її колекції представлені балаклави та жилети, що схожі до бронежелетів, які захищають наших воїнів на фронті. Модельєрка сколихнула увесь подіум наприкінці показу, оскільки вийшла із плакатом "Help Mariupol, Azovstal now".