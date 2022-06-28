У Лондоні представили колекцію натхненну фільмом "Земля" Олександра Довженка

Українська дизайнерка Наташа Зінько, яка проживає у Лондоні, представила нову колекцію. На Тижні чоловічої моди у Парижі сезону весна – літо 2023 вона презентувала вбрання, що натхненне фільмом "Земля" Олександра Довженка.

Дизайнерка присвятила нову колекцію Україні. У ній вона відобразила бачення останніх подій в Україні.

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"Я українка, я народилася в Одесі. Розумом і серцем я з українцями. Там моя родина і мої друзі. Я просто не могла створити іншу колекцію, у якій би не відобразилася війна. Зосередившись на цій колекції, я змогла відновити психічну рівновагу та знов відчути надію", – Наташа Зінько.

Вироби прикрашені вишивкою та тризубом. Цей принт надихнув дизайнерку на створення речей з українською символікою після перегляду фільму Олександра Довженка "Земля", який зняли у 1930 році.



Наша Зінько присвятила колекцію Україні / Фото з Marie Claire

Наташа Зінько народилася в Одесі. Багато членів її родини залишились в Україні. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Наташа допомагала українцям, які були змушені залишити свій рідний дім.



Наша Зінько присвятила колекцію Україні / Фото з Marie Claire



Наша Зінько присвятила колекцію Україні / Фото з Marie Claire



Наша Зінько присвятила колекцію Україні / Фото з Marie Claire



Наша Зінько присвятила колекцію Україні / Фото з Marie Claire



Наша Зінько присвятила колекцію Україні / Фото з Marie Claire

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