У прозорій сукні з потертостями: Леся Нікітюк вразила мережу вибором сукні

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк не боїться сміливих експериментів, тож любить інколи приміряти на собі цікаві сукні, які вражають її підписників. Цього разу вона одягнула плаття з прозорого матеріалу та з потертостями.

Леся любить моду та стильне вбрання, володіє бездоганним смаком, тож стилізуванням її образів надихаються понад 4 мільйони підписників, які стежать за нею.

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Аутфіт Лесі Нікітюк

Довгонога красуня приміряла на собі золотисту сукню в довжині міні зі сріблястої нитки в бежевому кольорі. Плаття мало глибокий розріз у зоні декольте та подертості на стегні, які навіть оголювали сідниці.

Леся Нікітюк зробила кадри на заході сонця в одному з київських пентхаусів на даху, підкресливши свою засмагу. Передні пасма волосся вона зачесала ззаду та створила природний макіяж.

Підписники радо відреагували на нове фото улюблениці та зазначили, що телеведуча, як завжди, виглядає стильно та неперевершено.

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