Ксенія Мішина за останні роки сильно схудла завдяки спорту та здоровому харчуванню, тож залюбки демонструє на собі ефектні та жіночні сукні, які підкреслюють її талію та струнке тіло.

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Перебуваючи в Америці, акторка зробила кілька естетичних кадрів у Каліфорнії на тлі пальм. Під спалахами камери фотографа Ігоря Малахова знаменитість покрасувалася в розкішній сукні.

Образ Ксенії Мішиної

Акторка обрала для себе плаття від українського бренду LILI MAGER. На сайті вбрання коштує 8500 гривень. Сукня була незвичною, бо складалася з топу та мініспідниці, яка складалася з шару тканини, який огортав одну частину ліфу та шиї, а от родзинкою сукні стала довга тонка тканина, яка спадала аж до ноги.

Образ Ксенія доповнила чорними босоніжками на підборах та елегантною зачіскою, зібраною в пучок. Візажисти нанесли акторці макіяж, який підкреслював її красу, а зірка серіалів та фільмів вдало позувала перед фотоапаратом.

Загалом всі образи Ксенії Мішиної поєднують в собі стиль, сексуальність, жіночність, витонченість та красу. Акторка постійно підбирає для себе вбрання, яке лише додасть їй особливого wow-ефекту. Тож ті, хто шукають для себе аутфіти для натхнення – можете пошукати цікаві образи на інстаграм-сторінці акторки.