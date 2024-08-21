Леся любит моду и стильные наряды, обладает безупречным вкусом, поэтому стилизацией ее образов вдохновляются более 4 миллионов подписчиков, которые следят за ней.
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Аутфит Леси Никитюк
Длинноногая красавица примерила на себе золотистое платье в длине мини из серебристой нити в бежевом цвете. Платье имело глубокий разрез в зоне декольте и рваности на бедре, которые даже обнажали ягодицы.
Леся Никитюк сделала кадры на закате солнца в одном из киевских пентхаусов на крыше, подчеркнув свой загар. Передние пряди волос она зачесала сзади и создала естественный макияж.
Подписчики радостно отреагировали на новое фото любимицы и отметили, что телеведущая, как всегда, выглядит стильно и великолепно.
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