Леоні Ганне розповіла, що після карантину їй захотілося стильно та красиво виглядати та на просторах інтернету вона натрапила на український бренд SANTA.

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Леоні Ганне створила колаборацію з брендом SANTA

"Відтоді як я вперше примірила сукню, стало зрозуміло, що це щось особливе. Наша колаборація – природна еволюція плідних взаємин та поваги до мистецького смаку, шанс втілити наше спільне бачення в життя", розповіла блогерка-мільйонниця.

Кілька років тому Леоні Ганне зачарувала підписників красивим вбранням у "голих" сукнях, а вже сьогодні вона є співтворцем колекції святкового гардероба разом з брендом SANTA. Команда втілила в реальність всі ідеї Леоні, поєднавши елегантність зі сміливими рішеннями.

Колекція складається з 12 образів, у яких вбачаються знакові риси речей SANTA та вподобань інфлюенсерки. Бренд представив сукні в довжині міні та максі, спідниці з вирізами, купальники у вигляді топів, жакети з пір’ям та сумку, яка вперше з’явилася в асортименті марки.

Зйомки колекції нового одягу відбулися в Парижі. Усі речі приміряла на собі Леоні Ганне, яка позувала перед фотографками Вікторією та Саїдою, які є відомими у fashion-індустрії.

Модна інфлюенсерка дуже любить українські бренди. У її гардеробі є чимало речей від наших дизайнерів. Леоні Ганне одягається у речі NUE Studio, WONÁ Concept, Bevza, Milla Nova.