Леоні Ганне одягнула на Каннський кінофестиваль бездоганну сукню: розкішні фото
Джерело:Леоні Ганне
Німкеня Леоні Ганне надзвичайно стильна інфлюенсерка, яка вражає своїми образами усіх на Каннському кінофестивалі. На закриття важливої події білявка завітала на червону доріжку в розкішній сукні.
Впродовж кількох днів Леоні Гане з’являлися на червоній доріжці 77-го Каннського кінофестивалю у чудових образах. Для закриття всесвітньо відомої кіноподії німецька блогерка обрала ефектну кутюрну сукню від бренду Nicole + Felicia.
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Образ Леоні Ганне
Модна блогерка одягнула чорну сукню-бюстьє з глибоким вирізом в зоні декольте, яка вдало підкреслювала її груди. Зверху Леоні одягнула білосніжну накидку з об’ємними рукавами та кількаметровим шлейфом. Ніжний та витончений look доповнювали рукавички.
Інфлюенсерка зібрала волосся в зачіску, випустила передні пасма та довершила образ розкішними ювелірними прикрасами. Вона одягнула сережки з камінчиками та двоярусне кольє від бренду ORLOV.
Леоні Ганне вже не вперше обирає бренд Nicole + Felicia для червоної доріжки Каннського кінофестивалю. Знаменитість вже має в своєму арсеналі виходів помпезні плаття. Та якщо раніше модниця обирала пишні сукні, то цього року зробила ставку на елегантності та вишуканості.
Образи зірок на Каннському кінофестивалі
- "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях на Каннському кінофестивалі вразила сміливою вечірньою сукнею з вирізами та драпіруванням.
- Ельза Госк в Каннах обрала чорно-білу сукню з довгим шлейфом, яка підкреслила її витончену фігуру та красу.
- Белла Хадід на вечірку Chopard одягнула сріблясту сукню в білизняному стилі від бренду Dsquared2. Попри нові колекції та популярні фасони суконь, модель вирішила зробити ставку на вінтаж та обрала річ з колекції 2006 року.