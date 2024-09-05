Ці аксесуари є настільки популярними, що бренди навіть їх знову переосмислюють та створюють нові інтерпретації в нових кольорах чи більших або менших формах.

До теми 3 культові сумки, які названі на честь видатних жінок: залишаться в моді завжди

Однак класичні сумки на те й залишаються класичними, щоб ніколи не виходити з моди та завжди бути актуальними незалежно від року та сезону. У добірці розповімо про кілька сумок, які будуть актуальними завжди.

Сумка Birkin

Сумка названа на честь Джейн Біркін не втрачає своєї популярності ще з 1984 року. Історія її створення відома вже майже всім. Джейн летіла в одному літаку з директором Hermès Жаном-Луї Дюма та розповіла про те, що ніяк не може знайти сумку, в якій може поміститися все.

Після розмов з Біркін Дюма створив сумку, яка вже пройшла випробовування часом та залишається найбажанішою покупкою досі у всіх світових знаменитостей. Цю сумку навіть не так легко придбати. Щоб вам її продали, треба записуватися в чергу та чекати часом до 6 місяців, щоб її отримати. І ціна її досить таки висока та з кожним роком лише росте.



Культові сумки відомих брендів / Фото Pinterest

Сумка Chanel

Будь-яка модниця знає, що додати образу розкоші можна за допомогою стьобаної сумки Chanel. Цю сумочку Коко Шанель розробила у 1955 році. Вона стала справжньою класикою та предметом колекціонування, особливо в чорному кольорі. Ця сумка з клапаном ніколи не втратить своєї актуальності.



Класичні сумки відомих брендів / Фото Pinterest

Сумка Gucci Jackie

Ця сумка від бренду Gucci є справжнісінькою класикою. Вона названа на честь Джекі Кеннеді та впродовж багатьох років є справжнім хітом. Лише нещодавно бренд перевидав сумку та додав невеличкі зміни в кольорах. Однак класична сумка з фірмовим принтом Gucci – це мастхев на всі часи.



Культові сумки відомих брендів / Фото Pinterest

Сумка Dior Saddle

Вперше ця сумка на модному подіумі дебютувала ще в 1999 році, коли Модним будинком керував Джон Гальяно. Попри те, що вона була мегапопулярною кілька років тому, вона досі не втрачає своєї актуальності. Ця сумка є в гардеробах всіх світових та українських модних інфлюенсерів.



Класичні сумки відомих брендів / Фото Pinterest

Сумка Prada Nylon

Здавалося б така базова сумка може стати модною лише на один чи кілька сезонів, але аксесуар сильно сподобався модницям, тож сумка досі продається з шаленим розмахом.



Культові сумки відомих брендів / Фото Pinterest

Кожен образ дуже важливо вдосконалювати аксесуарами – починаючи від сумки, закінчуючи цікавими прикрасами, рукавичками, поясами чи головними уборами. Стилістка Марина Мартинів розповіла про трендові аксесуари осені, тож ви зможете прочитати про них у нашому матеріалі.