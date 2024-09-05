Эти аксессуары настолько популярны, что бренды даже их снова переосмысливают и создают новые интерпретации в новых цветах или больших или меньших формах.

К теме 3 культовые сумки, которые названы в честь выдающихся женщин: останутся в моде всегда

Однако классические сумки на то и остаются классическими, чтобы никогда не выходить из моды и всегда быть актуальными независимо от года и сезона. В подборке расскажем о нескольких сумок, которые будут актуальными всегда.

Сумка Birkin

Сумка названа в честь Джейн Биркин не теряет своей популярности еще с 1984 года. История ее создания известна уже почти всем. Джейн летела в одном самолете с директором Hermès Жаном-Луи Дюма и рассказала о том, что никак не может найти сумку, в которой может поместиться все.

После разговоров с Биркин Дюма создал сумку, которая уже прошла испытание временем и остается самой желанной покупкой до сих пор у всех мировых знаменитостей. Эту сумку даже не так легко приобрести. Чтобы вам ее продали, надо записываться в очередь и ждать порой до 6 месяцев, чтобы ее получить. И цена ее довольно таки высокая и с каждым годом только растет.



Культовые сумки известных брендов / Фото Pinterest

Сумка Chanel

Любая модница знает, что добавить образу роскоши можно с помощью стеганой сумки Chanel. Эту сумочку Коко Шанель разработала в 1955 году. Она стала настоящей классикой и предметом коллекционирования, особенно в черном цвете. Эта сумка с клапаном никогда не потеряет своей актуальности.



Классические сумки известных брендов / Фото Pinterest

Сумка Gucci Jackie

Эта сумка от бренда Gucci является настоящей классикой. Она названа в честь Джеки Кеннеди и на протяжении многих лет является настоящим хитом. Лишь недавно бренд переиздал сумку и добавил небольшие изменения в цветах. Однако классическая сумка с фирменным принтом Gucci – это мастхэв на все времена.



Культовые сумки известных брендов / Фото Pinterest

Сумка Dior Saddle

Впервые эта сумка на модном подиуме дебютировала еще в 1999 году, когда Модным домом руководил Джон Гальяно. Несмотря на то, что она была мегапопулярной несколько лет назад, она до сих пор не теряет своей актуальности. Эта сумка есть в гардеробах всех мировых и украинских модных инфлюенсеров.



Классические сумки известных брендов / Фото Pinterest

Сумка Prada Nylon

Казалось бы такая базовая сумка может стать модной только на один или несколько сезонов, но аксессуар сильно понравился модницам, поэтому сумка до сих пор продается с бешеным размахом.



Культовые сумки известных брендов / Фото Pinterest

Каждый образ очень важно совершенствовать аксессуарами – начиная от сумки, заканчивая интересными украшениями, перчатками, поясами или головными уборами. Стилист Марина Мартынив рассказала о трендовых аксессуарах осени, поэтому вы сможете прочитать о них в нашем материале.