Усі ми знаємо, що саме аксесуари здатні додати образу особливого настрою. Навіть найбазовіший аутфіт стане красивим та довершеним завдяки кільком деталям.

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Марина Мартинів проаналізувавши колекції, сформувала список з кількох трендових аксесуарів, які мають знайти своє місце на полицях модниць.

Сумка бордо

Цього сезону в моду входить колір бордо. Українська дизайнерка Катя Сільченко вже представила нову колекцію в речах цього бренду, втім до свого гардероба радимо додавати красиву сукню кольору стиглої черешні.



Стильні аксесуари на осінь 2024 / Фото Pinterest

Рукавички

Саме восени рукавички стають особливо популярними. Обирайте їх як доповнення до тренчів чи пальт. У моді цього року будуть довгі, об’ємні, шкіряні та замшеві рукавиці.



Трендові аксесуари на осінь 2024 / Фото Pinterest

Головні убори

Без шапок, кепі чи капелюхів нам не обійтися в осінню пору, тому радимо додати щось цікаве до верхнього одягу, що вигідно підкреслить ваш образ.



Актуальні аксесуари на осінь 2024 / Фото Pinterest

Пояс

Осінь принесе в наші образи більше жіночності та сексуальності, тож дизайнери презентуючи колекції робили ставку на приталеній талії. Саме пасок додає образу шику та елегантності.



Модні аксесуари на осінь 2024 / Фото Pinterest

Сумка з хутра

Хоч і сумки з хутра ми звикли носити в зимову пору, цього року вона актуальною стане саме восени. Тренд на пухнасті сумки стане номером один цього сезону, тож вибирайте для себе аксесуар, який вигідно підкреслить ваші аутфіти.



Трендові аксесуари на осінь 2024 / Фото Pinterest

Щодо головних трендів осені, то в моді переважатиме мінімалізм та естетика Old Money. Бордовий замінить червоний, а серед матеріалів замша займатиме першість. Щодо кольорів, то актуальним буде благородний сірий та коричневий.