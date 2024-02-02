У вініловому бюстьє з камінням: Ксенія Мішина сяяла на новій фотосесії
Джерело:Ксенія Мішина
Українська акторка нещодавно повернулася з відпочинку у Таїланді і одразу взялася до роботи – активно веде соцмережі та організовує зйомки. Зірка уже показала відео з нової фотосесії.
У яскравому мінікліпі Ксенія Мішина позує перед камерою, анонсуючи таким чином нову стильну фотосесію. Це перший пост акторки не про відпустку за останні 3 тижні.
Читайте також В улюбленій спідниці: королева Летиція здійснила модний вихід у Мадриді
Образ зірки
Для знімань фешн-діва обрала вініловий бюстьє від Giuliano Calza Design Studio. Його лямки розшиті камінням у формі логотипа GCDS. На офіційному сайті такий бра коштує 480 доларів або 18 000 гривень.Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.
Портретну зону зірки прикрасили довгі масивні сережки з намистинами-кристалами. Волосся стилісти зібрали у високий пучок, проте залишили акцентним довгий хвилястий локон.
І хоча зазвичай у коментарях до дописів Мішиної трапляється багато негативних думок, на останній пост аудиторія відреагувала з позитивним запалом:
- "Ви дуже гарна! Навіть боти на роботу не вийшли";
- "Чи можливо взагалі бути ще гарнішою? Думаю, що ні";
- "Ви незаконно красива жінка! Така краса надихає".
Інші аутфіти модниці
- Нещодавно Ксенія вбрала відверту чорну сукню на бретельках, яка складалася з топу, зʼєднаного лише з одного боку зі спідницею.
- Також модель постала в аутфіті в червоних тонах – червоній блузі і жакеті. Поверх вона накинула червоне довге структуроване пальто та довершила аутфіт червоними колготками.
- Ще один цікавий образ Мішиної – це білосніжний тренч, під який вона одягнула сітчастий білий боді.