У вініловому бюстьє з камінням: Ксенія Мішина сяяла на новій фотосесії

Українська акторка нещодавно повернулася з відпочинку у Таїланді і одразу взялася до роботи – активно веде соцмережі та організовує зйомки. Зірка уже показала відео з нової фотосесії.

У яскравому мінікліпі Ксенія Мішина позує перед камерою, анонсуючи таким чином нову стильну фотосесію. Це перший пост акторки не про відпустку за останні 3 тижні.

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Образ зірки

Для знімань фешн-діва обрала вініловий бюстьє від Giuliano Calza Design Studio. Його лямки розшиті камінням у формі логотипа GCDS. На офіційному сайті такий бра коштує 480 доларів або 18 000 гривень.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Портретну зону зірки прикрасили довгі масивні сережки з намистинами-кристалами. Волосся стилісти зібрали у високий пучок, проте залишили акцентним довгий хвилястий локон.

І хоча зазвичай у коментарях до дописів Мішиної трапляється багато негативних думок, на останній пост аудиторія відреагувала з позитивним запалом:

"Ви дуже гарна! Навіть боти на роботу не вийшли";

"Чи можливо взагалі бути ще гарнішою? Думаю, що ні";

"Ви незаконно красива жінка! Така краса надихає".

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