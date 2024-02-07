Елегантне пальто і маленька сумочка: королева Ранія відвідала урочисту церемонію

25 років тому король Абдалла II зійшов на йорданський престол. На цю честь сімʼя монархів побувала на піднятті срібного прапора.

Знимками, на яких разом з чоловіком і дітьми відвідує важливий для держави захід, королева Ранія поділилася в інстаграмі. Уся сімʼя, як завжди, мала надзвичайно вишуканий вигляд.

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Вбрання монархів

Її Величність сфотографували у сірому пальті міді. Вбрання має незвичні лацкани прямокутної форми, які застібаються навхрест. Під верхнім вбранням видніється трохи коротша за пальто чорна сукня. Помітною в образі деталлю є трендова зараз плетена сумочка зі срібним декором. До спокійного образу королева дібрала чорні туфлі-човники і великі сонцезахисні окуляри.

Волосся Ренія вклала звичними для себе локонами. Та помітно серед темного образу виділявся світлий ніжний манікюр. Він чудово поєднався з таким самим легким та ненавʼязливим макіяжем.

Король Абдалла II був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з блакитною краваткою.

Історія королівського шлюбу

Король Абдалла та королева Ранія одружилися 10 червня 1993 року. З принцом вона познайомилася на званому обіді в Аммані в січні 1993 року. На весіллі Ранія була у сукні від дизайнера Брюса Олдфілда, який створював вбрання для принцеси Діани та королеви Камілли. Їхній шлюб був грандіозною державною подією. Нещодавно до 30-ї річниці шлюбу Ранія показала чуттєві кадри з чоловіком.

Останні образи королеви Ранії