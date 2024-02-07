Цей верхній одяг є таким же актуальним на зимову пору, як пуховик. Дублянка вже кілька років не виходить з моди, а дизайнери пропонують змістити акцент з коротких варіантів – на довгі. Саме таку дублянку приміряла модель.

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Образ Ельзи Госк

Модниця на своєму прикладі показала, як можна стильно виглядати у довгій дублянці. Важливо лише підібрати ефектну модель, а поєднувати вже можна з базовим вбранням.

Ельза Госк обрала для себе довгу чорну дублянку з білою кучерявою овчиною на комірі та широкими вставками на рукавах. Виріб з поясом модель обрала від улюбленої польської дизайнерки Магдалени Бутрим.

Вбрання від польського бренду Magda Butrym здобуло широку популярність за кордоном. Однією з перших клієнток бренду стала Кім Кардаш’ян, яка в одному з паризьких ресторанів звернула увагу на спідницю, в якій була Магдалена Бутрим. Шанувальницями польського бренду стали Белла Хадід, Гейлі Бібер, Ельза Госк та багато інших зірок.

Шведка вміє з простих речей створити стильний look, тож поєднала дублянку з чорною водолазкою, лосинами та черевиками. Вона доповнила аутфіт невеличкою чорною сумкою, зачесала волосся в пучок та одягнула масивні коричневі окуляри.

Образ Ельзи Госк доволі ефектний та простий, тож його зможе повторити будь-яка модниця цієї зими. Красуня відпочиває у гірськолижному курорті Санкт-Моріц, що в Швейцарії та поділилася зі своїми прихильниками в інстаграмі красивими світлинами на тлі засніжених гір в неймовірних зимових образах.