Снимками, на которых вместе с мужем и детьми посещает важное для государства мероприятие, королева Рания поделилась в инстаграме. Вся семья, как всегда, имела чрезвычайно изысканный вид.

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Наряды монархов

Ее Величество сфотографировали в сером пальто миди. Наряд имеет необычные лацканы прямоугольной формы, которые застегиваются накрест. Под верхним нарядом виднеется черное платье, немного короче пальто. Заметной в образе деталью является трендовая сейчас плетеная сумочка с серебряным декором. К спокойному образу королева подобрала черные туфли-лодочки и большие солнцезащитные очки.

Волосы Рения уложила привычными для себя локонами. Но заметно среди темного образа выделялся светлый нежный маникюр. Он прекрасно сочетался с таким же легким и ненавязчивым макияжем.

Король Абдалла II был в темно-синем костюме, белой рубашке и с голубым галстуком.

История королевского брака

Король Абдалла и королева Рания поженились 10 июня 1993 года. С принцем она познакомилась на званом обеде в Аммане в январе 1993 года. На свадьбе Рания была в платье от дизайнера Брюса Олдфилда, который создавал наряды для принцессы Дианы и королевы Камиллы. Их брак был грандиозным государственным событием. Недавно к 30-й годовщине брака Рания показала чувственные кадры с мужем.

Последние образы королевы Рании