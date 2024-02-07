Знимками, на яких разом з чоловіком і дітьми відвідує важливий для держави захід, королева Ранія поділилася в інстаграмі. Уся сімʼя, як завжди, мала надзвичайно вишуканий вигляд.
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Вбрання монархів
Її Величність сфотографували у сірому пальті міді. Вбрання має незвичні лацкани прямокутної форми, які застібаються навхрест. Під верхнім вбранням видніється трохи коротша за пальто чорна сукня. Помітною в образі деталлю є трендова зараз плетена сумочка зі срібним декором. До спокійного образу королева дібрала чорні туфлі-човники і великі сонцезахисні окуляри.
Волосся Ренія вклала звичними для себе локонами. Та помітно серед темного образу виділявся світлий ніжний манікюр. Він чудово поєднався з таким самим легким та ненавʼязливим макіяжем.
Король Абдалла II був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з блакитною краваткою.
Історія королівського шлюбу
Король Абдалла та королева Ранія одружилися 10 червня 1993 року. З принцом вона познайомилася на званому обіді в Аммані в січні 1993 року. На весіллі Ранія була у сукні від дизайнера Брюса Олдфілда, який створював вбрання для принцеси Діани та королеви Камілли. Їхній шлюб був грандіозною державною подією. Нещодавно до 30-ї річниці шлюбу Ранія показала чуттєві кадри з чоловіком.
Останні образи королеви Ранії
- На урочистому заході до 77 річниці незалежності Йорданії Її Величність була у смарагдовій сукні-каптані від Taller Marmo з об'ємними рукавами та невеликим розрізом на грудях. Щоб підкреслити фігуру, Ранія доповнила вбрання масивним золотистим поясом з пряжкою.
- Після коронації Чарльза III королева Ранія зачарувала образом у костюмі з градієнтом від Ermanno Scervino. До образу вона підібрала світлі туфлі-човники на підборах.
- А на саму церемонію коронації вона прибула в елегантній сукні лимонного кольору, що підкреслювала фігуру та плечі. Образ доповнював капелюшок.