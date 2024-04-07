Королева Летиція поєднала блузу з бантом зі шкіряними штанами: дивовижний образ
Джерело:Royal Fashion Police
Королева Летиція обожнює елегантне вбрання та постійно демонструє на собі речі, які вже неодноразово одягала. Нещодавно іспанка з’явилася в Мадриді в чарівному образі на основі блузи та шкіряних штанів.
Її Величність з’явилася у стильному образі разом з чоловіком королем Феліпе VI на заході, який відзначає людей та організації за внесок у сприянні спортивної діяльності.
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Образ королеви Летиції
Знаменитість одягнула білосніжну сорочку з бантом від бренду CAROLINA HERRERA. На низ Летиція приміряла червоні шкіряні штани від Hugo Boss на високій посадці. Вона доповнила їх кремовим поясом. На низ Летиція одягнула темно-вишневі туфлі.
Її Величність розпустила волосся та довершила look золотистими капельками на вухах. Образ її був у стилі ділового шику. Блуза з бантом завжди буде актуальною, а от шкіряні штани зараз вважаються модними, та й колір є одним із найпопулярніших цього сезону.
Красиві образи королеви Летиції
- На відкритті сучасного ярмарку мистецтва ARCO королева Летиція з’явилася з новою зачіскою та в чорному костюмі з білою блузою.
- Королева Іспанії під час приїзду в Саламанку, продемонструвала ніжну сукню та базовий верхній одяг.
- На один зі світських заходів у Мадриді Летиція вийшла у світ в шовковій блузі та картатій спідниці з асиметрією.