Ее Величество появилась в стильном образе вместе с мужем королем Фелипе VI на мероприятии, которое отмечает людей и организации за вклад в содействии спортивной деятельности.

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Образ королевы Летиции

Знаменитость надела белую рубашку с бантом от бренда CAROLINA HERRERA. На низ Летиция примерила красные кожаные брюки от Hugo Boss на высокой посадке. Она дополнила их кремовым поясом. На низ Летиция надела темно-вишневые туфли.

Ее Величество распустила волосы и довершила look золотистыми капельками на ушах. Образ ее был в стиле делового шика. Блуза с бантом всегда будет актуальной, а вот кожаные брюки сейчас считаются модными, и цвет является одним из самых популярных в этом сезоне.

Красивые образы королевы Летиции