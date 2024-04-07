Ее Величество появилась в стильном образе вместе с мужем королем Фелипе VI на мероприятии, которое отмечает людей и организации за вклад в содействии спортивной деятельности.
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Образ королевы Летиции
Знаменитость надела белую рубашку с бантом от бренда CAROLINA HERRERA. На низ Летиция примерила красные кожаные брюки от Hugo Boss на высокой посадке. Она дополнила их кремовым поясом. На низ Летиция надела темно-вишневые туфли.
Ее Величество распустила волосы и довершила look золотистыми капельками на ушах. Образ ее был в стиле делового шика. Блуза с бантом всегда будет актуальной, а вот кожаные брюки сейчас считаются модными, и цвет является одним из самых популярных в этом сезоне.
Красивые образы королевы Летиции
- На открытии современной ярмарки искусства ARCO королева Летиция появилась с новой прической и в черном костюме с белой блузкой.
- Королева Испании во время приезда в Саламанку, продемонстрировала нежное платье и базовую верхнюю одежду.
- На одно из светских мероприятий в Мадриде Летиция вышла в свет в шелковой блузе и клетчатой юбке с асимметрией.