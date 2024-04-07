61-летняя Деми Мур в последнее время удивляет поклонников своими образами. Она примеряет безупречные платья и стильные наряды, которые невероятно ей подходят. Она даже сотрудничает со звездным стилистом, который помогает ей создавать интересные аутфиты.

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Образ Деми Мур

На выставку бренда Dolce & Gabbana Деми Мур решила выбрала длинное платье-сетку, которое полностью усеяно кристаллами. Под низ она надела черный бюстгальтер и трусы-шорты на высокой посадке.

Минималистичный образ только довершали черные босоножки и идеально выпрямленные волосы.



Безупречный образ Деми Мур / Фото Getty Images

Выставка Dolce & Gabbana

Выставка посвящена творческому процессу основателей бренда Доменико Дольче и Стефано Габбана. Она рассказывает о самых известных нарядах бренда и пути от замысла до воплощения.

На выставке были также певица Шер, модель Наоми Кэмпбелл, актриса Хелен Миррен и многие другие известные люди.

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